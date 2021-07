இந்தியாவில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு- 24 மணிநேரத்தில் 41,383 பேருக்கு புதியதாக தொற்று

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: இந்தியாவில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மொத்தம் 41,383 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

உலக நாடுகளில் கொரோனா 3-வது அலை தொடங்கிவிட்டதால் ஒருநாள் பாதிப்புகள் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகின்றன. ஒருநாள் பாதிப்பில் நேற்று அமெரிக்கா (56,525), பிரேசில் (54,748), இங்கிலாந்து (44,104) என முதல் 3 இடங்களில் இருந்தன.

இந்தியாவின் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு நேற்று முன்தினம் 42,015 ஆக இருந்தது. இந்தியாவில் கடந்த 19-ந் தேதியன்று ஒரு நாள் பாதிப்பு 38,164 ஆகவும் கடந்த 20-ந் தேதி 30,093 ஆகவும் குறைந்திருந்தது.

English summary

According to the Union Health Ministry, India has reported 41,383 new Coronavirus cases, 38,652 recoveries, and 507 deaths in the last 24 hours.