வந்தாச்சு ஸ்ப்ரே.. மூக்கில் செலுத்தினால் போதும்.. புதிய கொரோனா தடுப்பு மருந்து! இந்தியாவில் அனுமதி

டெல்லி: இந்தியாவில் மூக்கின் வழியே செலுத்தும் கொரோனா தடுப்பு மருந்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மருந்து குறித்த பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதன் விபரம் வருமாறு:

சீனாவில் 2019 இறுதியில் கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது. படிப்படியாக பல நாடுகளுக்கு வைரஸ் பரவிய நிலையில் இந்தியாவில் 2020 துவக்கத்தில் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது.

தற்போது வரை கொரோனா வைரஸ் 3 அலைகளாக தாக்கியுள்ளது. தற்போதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து இருந்தாலும், அவ்வப்போது பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது வருத்தமளிக்கும் விஷயமாகும்.

