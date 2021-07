ராணுவ ஆதரவு தாருங்கள்.. இந்தியாவிடம் உதவி கேட்கும் ஆப்கான்.. நடப்பதே வேறு.. கொக்கரிக்கும் தாலிபான்!

Delhi

டெல்லி: எதிர்காலத்தில் தேவைப்பட்டால் இந்தியாவிடம் ராணுவ உதவி கேட்போம் என்று ஆப்கான் அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் ஆப்கானின் தற்போதைய அரசுக்கு ராணுவ ரீதியான எந்த உதவியையும் இந்தியா செய்ய கூடாது என்று தாலிபான் தெரிவித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் வெற்றிபெற்று வரும் நிலையில் இன்னும் 6 மாதங்களில் அங்கு முழுமையாக தாலிபான்கள் ஆட்சி அமைந்து விடுமோ என்ற அச்சம் ழுந்துள்ளது. 1996-2001ல் தாலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி நடத்திய போது காஷ்மீரில் நிறைய தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தது.

தாலிபான் உதவியுடன் பாகிஸ்தான் அமைப்புகள் பல காஷ்மீரில் தாக்குதல்களை நடத்தியது. தற்போது ஆப்கானிஸ்தானில் மீண்டும் தாலிபான்கள் எழுச்சி பெற்று இருப்பது பாதுகாப்பு ரீதியாக இந்தியாவிற்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

