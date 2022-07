ராணுவத்திற்கு இவ்வளவு செலவிடுகிறதா இந்தியா. . அமெரிக்கா, சீனா வரிசையில் 3வது இடம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: நாட்டின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த ராணுவத்துக்காக இந்தியா செலவிட்டுள்ள தொகையானது உலக நாடுகளில் அமெரிக்கா, சீனாவுக்கு அடுத்தப்படியாக மிக அதிக தொகை செலவிடப்பட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டு மக்களை காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கும் ராணுவம், அண்டை நாடுகளிடம் இருந்து வரும் சவாலையும் எப்போது எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டியுள்ளது.

அதுவும் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு எல்லா முனைகளிலும் அச்சுறுத்தல் உள்ளது. ஒருபக்கம் சீனா இந்தியாவை சுற்றியுள்ள நாடுகளை கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு இந்தியாவுக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்த நினைக்கிறது.

English summary

The minister said in the Parliament that the amount that India has spent on the military to improve the country's security is the highest in the world after the United States and China.