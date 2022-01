உ.பி-இல் மீண்டும் பாஜக ஆட்சிதான்.. கிட்ட வரும் அகிலேஷ் கட்சி.. காங். எங்கே? புதிய சர்வே முடிவுகள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேசத்தில் இன்னும் சில வாரங்களில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நிலையில், இந்திய டிவி-இன் புதிய சர்வே தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசம், கோவா, மணிப்பூர், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் அடுத்த மாதம் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்களால் எங்களுக்கு வேலை கிடக்கலை.. ஆத்திரத்தில் வடமாநில இளைஞரை கத்தியால் வெட்டிய 4 பேர் கைது

இதில் நாட்டிலேயே பெரிய மாநிலமான உத்தரப் பிரதேசத்தில் வரும் பிப். 10இல் தொடங்கி 7 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மார்ச் 10இல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

English summary

India TV Opinion Polls on Uttar Pradesh State Assembly Elections 2022 in Tamil: [According Ground Zero Research Opinion Poll BJP will return to power for a second consecutive term in Uttar Pradesh]