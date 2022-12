இனி சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தானா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சொன்ன பதில்.. இதுதாங்க!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்படுமா? இல்லையா? என்பது பற்றி எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த் ராய் விளக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும் எனக்கூறி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. இதுதொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் வலியுறுத்த உள்ளதாக பாமக நிறுவனர் ராமாதாஸ் நேற்று முன்தினம் கூறினார்.

இந்தியாவை பொறுத்தமட்டில் கடந்த ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக்க வேண்டும். ஆனால் இது நடக்கவில்லை. இந்நிலையில் தான் இந்தியாவில் சாதிவாரி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு தொடர்பாக புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Will caste-wise census be conducted in India? Isn't it? Union Minister of State for Home Affairs Nithyanand Roy gave an explanation in Parliament to the question raised about it.