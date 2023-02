வந்தே பாரத் ரயிலின் ஸ்மால் வெர்ஷன்.. விரைவில் வருகிறது 'வந்தே மெட்ரோ' இதுல என்ன ஸ்பெஷல்?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியாவின் செமி ஹை ஸ்பீட் ரயிலாக அறியப்படும் வந்தே பாரத் ரயில் நாடு முழுவதும் முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையே தொடங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், வரும் 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் முற்றிலும் இந்தியாவில் தயார் செய்யப்படும் வந்தே மெட்ரோ ரயிலை அறிமுகம் செய்ய ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்திய ரயில்வே துறையை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது. இதன் ஒருபடியாக நவீன வசதிகள் கொண்ட வந்தே பாரத் ரயில்கள் நாடு முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

நாடு முழுவதும் 75 நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் வந்தே பாரத் ரயில் திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 8 வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

While the Vande Bharat train, known as India's semi-high speed train, is being launched between major cities across the country, the railways is planning to introduce the Vande Metro train, which will be completely made in India, by 2024.