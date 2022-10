வரலாறு காணாத சரிவில் இந்திய ரூபாய்.. ‘இந்த வாய்தானே அப்படி சொன்னது?’ கட்டம் கட்டும் எதிர்க்கட்சிகள்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத அளவுக்கு சரிந்துள்ளது. கடந்த ஜூலை மாதம் இந்த சரிவு ரூ.80ஆக இருந்த நிலையில் இன்று மேலும் சரிந்துள்ளது.

தற்போது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.82.33 ஆக சரிந்துள்ளது.

கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது இதுபோன்று இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிந்தபோது அப்போதைய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தை வைத்து பாஜகவினர் மீம்ஸ் வெளியிட்டு கேலி செய்திருந்தனர். தற்போது அதே மீம்ஸை காங்கிரஸ் கட்சியினர் சுட்டிக்காட்டி பாஜகவை விமர்சித்துள்ளனர்.

ஐஏஎஸ் ஆபீசர்களாக RSS கும்பல்.. 'நாட்டை பிடித்த ஆக்டோபஸ்' பகீர் கிளப்பிய குமாரசாமி.. ஆமோதித்த திருமா!

English summary

The Indian rupee has depreciated to a record low against the US dollar. This decline was Rs.80 in last July and has further declined today. Currently, the value of the Indian rupee against the US dollar has fallen to Rs.82.33.