Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கொரோனா தொற்று பரவல் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் விமான பயணிகளுக்கு மீண்டும் கொரோனா பரிசோதனையை தீவிரப்படுத்த மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் இந்தியாவில் நான்காவது டோஸ் தடுப்பூசி அவசியமா? என்கிற கேள்வி பரவலாக மேலெழுந்திருக்கிறது.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் பரவி கடும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திய கொரோனா தொற்று வைரஸ் தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு பின்னர் ஓரளவு கட்டுக்குள் வந்தது.

இவ்வாறு இருக்கையில், கொரோனா தொற்றின் திரிபுகள் புதிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் மீண்டும், சீனா, ஜப்பான், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் இந்த அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.

மீண்டும் அச்சுறுத்தும் கொரோனா.. இந்தியாவில் 4வது டோஸ் தடுப்பூசி அவசியமா? மருத்துவர்கள் பதில் இதுதான்?

English summary

As the spread of corona infection is intensifying, the central government has advised the airline passengers to intensify the corona test again. Is the fourth dose of vaccine necessary in India? The question is widely raised.