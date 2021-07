ஆர்எஸ்எஸ் ஈடுபாடு, எமர்ஜென்சி சிறைவாசம்..சமூக நீதி துறை அமைச்சரான மூத்த அரசியல்வாதி வீரேந்திர குமார்

Delhi

டெல்லி: எமர்ஜென்சி காலத்தில் போராடி சிறை சென்றவரும் ஆறு முறை மக்களவை தேர்தலில் வென்றவருமான முனைவர் வீரேந்திர குமார் தற்போது சமூக நீதி துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்து மத்திய அமைச்சரவை மாற்றப்படாமல் இருந்தது. இந்நிலையில், நேற்று மாலை அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.

மொத்தம் 43 பேர் புதிதாக அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர். இந்தியாவிலேயே இளம் அமைச்சரவை என்று மோடியின் புதிய அமைச்சரவை அழைக்கப்படுகிறது.

Virendra Kumar Khatik, a was inducted into Prime Minister Narendra Modi‘s new team. Virendra Kumar in his youth was part of the JP movement and was jailed for 16 months for protesting against the emergency.