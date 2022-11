காளைகளை பாதுகாக்க ஜல்லிக்கட்டா? ஏற்கவே முடியாது.. பீட்டா பரபர வாதம்.. உச்சநீதிமன்றம் சுளீர் கேள்வி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு தடை விதிக்ககோரிய வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ‛‛பாரம்பரிய காளைகளை பாதுகாக்க ஜல்லிக்கட்டு பயன்படுகிறது என்ற வாதத்தை ஏற்கவே முடியாது. ஜல்லிக்கட்டில் காளை மாடுகள் வதைக்கப்படுவதற்கான வீடியோ ஆதாரங்கள் உள்ளன. ஜல்லிக்கட்டு கலசார வேரை கொண்டிருக்கவில்லை என உச்சநீதிமன்றமே தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது'' எனக்கூறி பீட்டா இன்று பரபரப்பான வாதத்தை முன்வைத்தது.

கடந்த 2011ல் காளைகள் காட்சி விலங்குகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது. இதனால் தமிழகத்தில் பொங்கல் சமயங்களில் பாரம்பரியமாக நடத்தப்படும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

மிருக வதை தடுப்பு சட்டத்தையும், காட்சி விலங்குகள் பட்டியலில் காளை இருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய நிலையில் உச்சநீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு தடை விதித்தது.

மனிதர்கள் காயமடைகிறார்களே குத்து சண்டையை தடை செய்யலாமா? ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி

English summary

The case seeking ban on jallikattu competition came up for hearing again in the Supreme Court today. Then, the argument that jallikattu is used to protect traditional bulls cannot be accepted. There is video evidence of bulls being tortured in Jallikattu. The Supreme Court itself has given a verdict that jallikattu has no cultural roots.