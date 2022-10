கழற்றிவிடப்படும் கங்குலி.. பிசிசிஐயில் ஜெய்ஷாவுக்கு கூடும் “பவர்”! புதிய தலைவராக உலகக்கோப்பை வின்னர்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பிசிசிஐயின் தலைவராக பதவி வகித்து வரும் இந்திய முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி அந்த பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு புதிய தலைவரை நியமிக்க திட்டமிடப்பட்டு இருக்கிறது.

இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவம் என பல மதங்கள் இருந்தாலும் இந்தியாவில் பலரால் விரும்பப்படும் பொதுவான மதமாக இருப்பது கிரிக்கெட். விளையாட்டை கடந்து இதனை ஒரு உணர்வாகவே கோடிக்கணக்கான மக்கள் கருதுகின்றனர்.

எனவேதான் கிரிக்கெட் இந்தியாவில், பல்லாயிரம் கோடிகளில் புரளும் வியாபாரமாகவும் மாறி இருக்கிறது. இந்தியாவின் வெறித்தனமான கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அணியின் வெற்றி தோல்வியை தங்களுடையதாக நினைத்து அதை வீரர்களிடம் பிரதிபலிக்கின்றனர்.

English summary

Former Indian captain Sourav Ganguly, who is serving as the president of the Board of Control for Cricket in India (BCCI), is expected to be removed from that post and a new president is planned to be appointed.