ஜேஇஇ தேர்வு முறைகேடு.. டிசிஎஸ் சாப்ட்வேரை ஹேக் செய்த ரஷ்ய நபர்.. டெல்லியில் சுற்றி வளைத்தது சிபிஐ!

Delhi

டெல்லி: கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஜேஇஇ தேர்வின் போது டிசிஎஸ் சாப்ட்வேரை ஹேக் செய்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ரஷ்ய நபரை டெல்லியில் சுற்றி வளைத்து கைது செய்து சிபிஐ நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

நாட்டில் உள்ள ஐ.ஐ.டி மற்றும் ஐஐஎஸ்சி உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள இளநிலை படிப்புகளில் சேருவதற்கு ஜே.இ.இ நுழைவுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயம் ஆகும்.

இந்த தேர்வு முதல் நிலை தேர்வு, முதன்மை தேர்வு என இரு கட்டமாக ஆண்டு தோறும் நடத்தப்படும். இந்த தேர்வை ஆண்டு தோறும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர்.

English summary

The CBI has rounded up and arrested a Russian man accused of hacking the TCS software during the JEE exam held last year in Delhi.