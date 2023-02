வடக்கில் செழிப்பு.. தெற்கில் ஒன்னுமில்ல! வெற்றுப்பெருமை, ஏமாற்றம் நிறைந்த பட்ஜெட் -கமல்ஹாசன் காட்டம்

வடக்கிற்குச் செழிப்பான, தமிழ்நாட்டிற்குப் பெரிய அறிவிப்புகளோ இல்லாத ஏமாற்றங்கள் மிகுந்த பட்ஜெட் என மக்கள் நீதி மையம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் விமர்சித்து உள்ளார்.

டெல்லி: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து இருக்கும் 2023 - 2024 நிதியாண்டிற்கான முழு பட்ஜெட் வெற்றுப் பெருமையுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் பட்ஜெட் என்று மக்கள் நீதி மையம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் சாடி இருக்கிறார். வடக்கிற்குச் செழிப்பான, தமிழ்நாட்டிற்குப் பெரிய அறிவிப்புகளோ இல்லாத ஏமாற்றங்கள் மிகுந்த பட்ஜெட் இது என அவர் விமர்சித்து உள்ளார்.

மத்திய பாஜக அரசின் பதவி காலம் முடிய இன்னும் ஓராண்டே மீதம் இருக்கிறது. நேற்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2023 - 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார்.

2024 ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள சூழலில், இது மோடி 2.O அரசின் கடைசி முழு நீள பட்ஜெட்டாகும். எனவே இந்த பட்ஜெட் மீது மக்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகம் இருந்தது.

