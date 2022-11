ஊழல் அமைச்சருக்கு சலுகை..பை ஒன் கெட் ஒன் சாராயம்..டெல்லியில் ஆம் ஆத்மியை போட்டு தாக்கிய குஷ்பு

Delhi

டெல்லி: ஊழல் செய்து சிறையில் தண்டனை அனுபவித்து வரும் அமைச்சருக்கு டெல்லி அரசு பல்வேறு சலுகைகளை அளித்து வருகிறது என்று பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மாநகராட்சி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய குஷ்பு, பை ஒன் கெட் ஒன் சாராயம் கொடுத்து குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாக்குகிறார் என்று டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த கெஜ்ரிவால் மீது புகார் பட்டியல் வாசித்துள்ளார்.

டெல்லியில் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி அன்று மாநகராட்சி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதை முன்னிட்டு டெல்லியில் தேர்தல் பிரச்சாரம் விறுவிறுப்பை அடைந்திருக்கிறது. பாஜக - ஆம் ஆத்மிஜ்க்கு இடையே இத்தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவுகின்றது. காங்கிரஸ் கட்சியும் களத்தில் இருந்தாலும் பெரிய அளவில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடவில்லை.

பாஜக வேட்பாளரை ஆதரித்து , பாஜக நிர்வாகி மற்றும் நடிகையுமான குஷ்பூ, தமிழர்கள் வசிக்கும் "ஜல் விஹார்" பகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். ஆம் ஆத்மி கட்சி டெல்லியில் ஊழல் செய்ததாக கூறி குஷ்பூ, பிரசாரம் செய்தார். அப்போது ஏராளமான பெண்கள், குஷ்பூ உடன் செல்பி எடுத்து கொண்டனர்.

