அடேங்கப்பா! உலகிலேயே இந்தியாவில் தான் கேஸ் விலை காஸ்ட்லி.. பெட்ரோல், டீசல் எங்கே அதிகம் தெரியுமா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உலக அளவில் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலை இந்தியாவில் அதிகமாக உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு நவ. 4ஆம் தேதி தீபாவளி அன்று பெட்ரோல் , டீசல் விலை மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் பல வாரங்களுக்கு பெட்ரோல், டீசல் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் விற்பனை ஆனது.

உக்ரைன் போர் காரணமாகச் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பல மடங்கு அதிகரித்த போதிலும், இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை மாற்றமில்லாமல் விற்பனையானது. இதற்கு 5 மாநில தேர்தல் முக்கிய காரணமாகச் சொல்லப்பட்டது.

2ஆவது நாளாக.. சென்னையில் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை!

English summary

Per litre cost of LPG in India is the world’s highest: (இந்தியாவில் பெட்ரோல் டீசல் விலை லேட்டஸ்ட்) The price of petrol the third-highest and diesel the world’s eighth most expensive.