எழுந்த எதிர்ப்பு.. மன்னிப்பு கேட்ட மதன் கவுரி! பிபிசி ஆவணப்படம் குறித்த வீடியோ நீக்கம்

குஜராத் கலவரம் குறித்த பிபிசி ஆவணப்படம் தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கும் யூடியூபர் மதன் கவுரி அந்த வீடியோவை நீக்குவதாக கூறி மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

டெல்லி: கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு குஜராத்தில் நடைபெற்ற மதக்கலவரத்தின் பின்னணியில் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த நரேந்திர மோடியின் தலையீடு இருந்ததாக கூறி மோடி குவெஸ்டீன் என்ற பெயரில் முன்னணி ஊடகமான பிபிசி 2 பாகங்களாக வெளியிட்டுள்ள ஆவணப் படத்திற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்து இருக்கும் நிலையில், அது தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கும் யூடியூபர் மதன் கவுரிக்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் அந்த வீடியோவை நீக்குவதாக கூறி மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

குஜராத் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக நரேந்திர மோடி பதவி வகித்தபோது கடந்த 2002 ஆம் பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் இருந்து குஜராத்துக்கு வந்த சபர்மதி ரயில், கோத்ரா பகுதியில் தீப்பிடித்து எரிந்தது.

59 இந்து யாத்திரிகர்கள் அதில் உயிரிழந்தார்கள்.

பிபிசி ஆவணப்படம் பார்த்த மாணவர்களை கைது செய்வது கருத்துரிமைக்கு எதிரானது.. வேல்முருகன் ஆவேசம்!

