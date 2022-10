2 வாளுடன் கேடயம்.. மஹாராஷ்டிரா முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவுக்கு புதிய சின்னம்..தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு

Delhi

டெல்லி: மஹாராஷ்டிராவில் செயல்பட்டு வரும் சிவசேனா 2 அணியாக பிரிந்த நிலையில் வில் அம்பு சின்னம் தேர்தல் ஆணையத்தால் முடிக்கப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது மஹாராஷ்டிரா முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே அணிக்கு 2 வாளுடன் கூடிய கேடயம் சின்னத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

மஹாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை நடத்தினர். சிவசேனாவின் தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக செயல்பட்டு வந்தார்.

2019 முதல் இரண்டரை ஆண்டுகள் வரை இந்த கூட்டணி ஆட்சி நடந்தது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் கூட்டணி ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது.

சிவசேனா சின்னம்: உடனே கொடுங்க.. தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஏக்நாத் திடீர் கடிதம்.. உத்தவ் திட்டம் என்ன?

As the Shiv Sena operating in Maharashtra has split into 2 factions, the bow and arrow symbol has been discontinued by the Election Commission. Following this, the Election Commission of India has announced that the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde's team has been allocated a shield symbol with 2 swords.