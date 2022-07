துணை ஜனாதிபதி ரேஸில் ஜெகதீப் தன்கர்! மேற்கு வங்க ஆளுநராக இல.கணேசன்! மம்தாவுடன் போட்டிக்கு தயார்?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : மேற்கு வங்க ஆளுநராக இருந்த ஜெகதீப்தங்கர் பாஜக சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் நிலையில் மணிப்பூர் ஆளுநரான இல.கணேசன் மேற்குவங்க ஆளுநர் பொறுப்பையும் சேர்ந்து கவனிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதனால் இன்று குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இதற்காக பாஜக கூட்டணி சார்பாக திரௌபதி முர்முவும், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் போட்டியிடுகின்றனர்.

English summary

It has been announced that while Jagadeep Thankar, who was the Governor of West Bengal, is contesting the Vice President election on behalf of the BJP, the Governor of Manipur, Ila Ganesan, will also look after the responsibility of the Governor of West Bengal.