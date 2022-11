எனக்கு ஒரு நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு.. கொல்லப்படும் முன்பாக மேசேஜ் செய்த ஷர்த்தா.. வெளியான திடுக் தகவல்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஷ்ரத்தா கொலை வழக்கில், தினம் தினம் புதுப்புதுப் தகவல் வெளியாகி வருகிறது. ஷ்ரத்தா கொலை செய்யப்படுவதற்கு சற்று முன்பு வரை தனது சமூக வலைத்தளங்களில் ஆக்டிவாக இருந்து வந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அப்தாப் அமீன் (வயது 28). மும்பை கால் செண்டரில் பணியாற்றிய போது ஷ்ரத்தா என்ற பெண்ணை காதலித்தார்.

டெல்லியில் லிவிங் டூ கெதர் முறையில் ஒன்றாக வசித்து வந்த இவர்களுக்குள் அடிக்கடி சண்டையும் நடைபெற்று வந்துள்ளது.

In the case of Shraddha's murder, which created a sensation across the country, new information is coming out every day. It has been reported that Shraddha was active on her social media till shortly before her murder.