"பயப்படவில்லை, கவனமாக இருக்கேன்" கைக்குழந்தையுடன் இருக்கும் படத்தை வெளியிட்டு டெம்ஜென் இம்னா ட்வீட்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பயப்படவில்லை.. நான் கவனமாக இருக்கிறேன் என்று கைக்குழந்தையுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார் நாகலாந்து அமைச்சர் டெம்ஜென் இம்னா. தற்போது இந்த புகைப்படம் ட்விட்டரில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

நாகலாந்தில் ஆளும் பாஜகவை சேர்ந்தவர் டெம்ஜென் இம்னா அலாங்.

வடகிழக்கு மாநில மக்களின் முக அமைப்பு கொண்ட டெம்ஜென் இம்னா சற்று குண்டாகவும் சிறிய கண்கள் கொண்டவராகவும் இருப்பார். இதனால் டெம்ஜென் இம்னா நெட்டிசன்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானவர்.

English summary

Nagaland Minister Demjen Imna has released a photo of himself with an infant saying that he is not afraid.. I am careful. Now this picture is going trend on the internet.