மதவாதத்தை பரப்புகிறார்! கல்லூரி வளாகத்தில் நமாஸ் செய்த பேராசிரியருக்கு கட்டாய விடுப்பு.. பரபர உபி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உத்தர பிரதேச மாநிலம் அலிகாரில் உள்ள கல்லூரி ஒன்றின் வளாகத்தில் நமாஸ் செய்த முஸ்லிம் பேராசிரியருக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து ஒருமாதம் கட்டாய விடுப்பில் அவர் அனுப்பப்பட்டுள்ள நிலையில் விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் அலிகாரில் ஸ்ரீவார்ஷ்னே என்ற கல்லூரி அமைந்துள்ளது. இங்கு ஏராளமான மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு: சோனியா, ராகுல் ஜூன் 8-ல் ஆஜராக அமலாக்கத்துறை திடீர் சம்மன்

இந்த கல்லூரியில் சட்டக்கல்வி பேராசிரியராக எஸ்ஆர் காலித் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வளாகத்தில் தொழுகை செய்தார்.

English summary

A Muslim professor who performed namaz on a college campus in Aligarh, Uttar Pradesh, was strongly opposed. He has been on compulsory leave for a month and has been ordered ்for the inquiry.