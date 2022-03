பஞ்சாப் நலனில் மத்திய அரசு ஆதரவாக இருக்கும் - ஆம் ஆத்மி வெற்றிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!

Delhi

டெல்லி: பஞ்சாப் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி முதன்முறையாக வெற்றி பெற்றதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலில் மொத்தம் 117 தொகுதிகளுக்கு ஒரேகட்டமாக தேர்தல் நடந்தது. விவசாயிகளின் போராட்டத்துக்குப் பிறகு நடக்கும் பஞ்சாப் தேர்தலை இந்தியா உற்றுநோக்கி வருகிறது.

பஞ்சாபில் அபார வெற்றி பெற்ற ஆம் ஆத்மி 42% வாக்குகள் அள்ளியது - காங் 23% சிரோன்மணி 18% பாஜக 6%

பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கும் தேர்தல் நடந்தது. இந்த ஐந்து மாநிலங்களுக்கும் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Aam Aadmi Party on its victory in the Punjab elections for the first time.