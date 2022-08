நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு.. காங்கிரஸ் கார்கேவுக்கு கிடுக்கிப்பிடி.. 7 மணிநேரம் விசாரித்த அமலாக்கத்துறை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

புதுடெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தியிடம் விசாரணை நடந்த நிலையில் யங் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு அமலாக்க பிரிவினர் சீல் வைத்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கேவிடம் 7 மணிநேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு துவங்கிய பத்திரிகை நேஷனல் ஹெரால்டு. இதனை நடத்தி வந்த 'அசோசியேட்டட் ஜர்னல்ஸ்' நிறுவனம் நிதி பிரச்சனையில் சிக்கியது. இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சி ரூ.90.25 கோடி கடன் வழங்கியது.

இதனை திரும்ப செலுத்த முடியாததால் அதன் பங்குகளை காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகியோரை இயக்குனர்களாக கொண்ட யங் இந்தியா நிறுவனம் வாங்கியது. இந்நிலையில் தான் ரூ.90 கோடி கடனுக்காக அசோசியேட்டடு ஜர்னல்ஸ் நிறுவனத்தின் ரூ.2 ஆயிரம் கோடி சொத்து, பங்குகள் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக புகார்கள் எழுந்தன.

கச்சநத்தம் 3 பேர் கொடூர படுகொலை- குற்றவாளிகள் 27 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து அதிரடி தீர்ப்பு

English summary

In the National Herald case, Rahul Gandhi and Sonia Gandhi were investigated, and the enforcement department sealed the Young India Company. As a result, senior Congress leader Mallikarjuna Kharge was interrogated for 7 hours.