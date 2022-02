உன் வோட்டே வேணாம்.. நானே சொல்லிகிட்டேன் நான் அதிபர்னு.. அத ஒரு 4 நாடு ஏத்துக்கிச்சு.. நித்தியானந்தா

Delhi

டெல்லி: உன் காசும் வேண்டாம், உன் ஓட்டும் வேண்டாம். நானே சொல்லிகிட்டேன் நான் அதிபர்னு, அத ஒரு 4 நாடு ஏற்றுக் கொண்டது. அதற்கு நான் என்ன செய்வது? என நித்தியானந்தா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நித்தியானந்தா கைலாசா நாட்டில் இருப்பதாக கூறி வருகிறார். அந்த நாட்டிற்கு அவர் அதிபர் என்றும் சொல்கிறார். மேலும் பாஸ்போர்ட், கொடி, எல்லாவற்றையும் தயார் செய்துவிட்டதாகவும் சொல்கிறார்.

கர்நாடகாவில் ஒரு வழக்கில் தேடப்பட்டு வரும் நித்தியானந்தா தினந்தோறும் மக்களுக்கு வீடியோவில் தோன்றி அருளாசி வழங்கி வருகிறார். அவ்வப்போது ஏதாவது வில்லங்கமாகவும் பேசுவார்.

