பிரதமர் மோடியுடன் நிதீஷ்..பழைய படத்தை ட்விட் செய்த பிரஷாந்த் கிஷோர்.. உடனே டெலிட்.. என்னவா இருக்கும்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பிரபல தேர்தல் வியூக நிபுணரான பிரஷாந்த் கிஷோர் இன்று பீகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமாரை சீண்டும் வகையில் போட்ட ஒரு டுவிட் இணையத்தில் பேசுபொருளானது. ஆனால் சிறிது நேரத்திலேயே தனது ட்விட்டை பிரஷாந்த் கிஷோர் அழித்தது சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகாரில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து யாரும் எதிர்பாராத வகையில் திடீரென நிதீஷ் குமார் விலகினார்.

பாஜகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக்கொண்ட நிதிஷ் குமார், தேஜஸ்வி யாதவின் ஆர்.ஜே.டி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைத்தார்.

English summary

Prashant Kishor's tweet taunting Bihar Chief Minister Nitish Kumar has become the talk of the internet today. But shortly after Prashant Kishore deleted his tweet, it caused a stir on social media.