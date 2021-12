60 வயதை கடந்தவருக்கு பூஸ்டர் டோஸ் போடனுமா? 'இது கட்டாயமில்லை..' மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் வரும் ஜனவரி 10ஆம் தேதி முதல் பூஸ்டர் டோஸ் பணிகள் தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 60 வயதைக் கடந்தவர்களுக்கான வேக்சின் தொடர்பாக முக்கிய உத்தரவை மத்திய சுகாதாரத் துறை பிறப்பித்துள்ளது.

இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் அது படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

இந்தியாவில் முதலில் வேக்சின் பணிகள் மந்தமாக நடைபெற்றாலும் கூட, அதன் பின்னரே கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வேக்சின் பணிகள் மெல்ல வேகமெடுக்கத் தொடங்கியது.

ஓமிக்ரான் பரவல்: கர்நாடகாவில் இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு... எவற்றுக்கெல்லாம் விதி விலக்கு?

English summary

People above 60 do not need doctor certificate to take precaution dose. India Corona vacciantion who are all eligible for booster dose.