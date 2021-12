திறந்த வெளியில் தொழுகையா.. முடியவே முடியாது... ஹரியானா முதல்வர் திட்டவட்டம்

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: ஹரியானா மாநிலம் குர்கானில் இஸ்லாமியர்கள் திறந்தவெளியில் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை நடத்தக் கூடாது என்று அம்மாநில முதல்வர் எம்.எல்.கட்டார் தெரிவித்துள்ளார்.

குர்கான் நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினருடனும் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும், யாருடைய உரிமைகளையும் பறிக்காத வண்ணம் ஒரு "சமூக முடிவு" எட்டப்படும் எனவும அவர் தெரிவித்தார்.

பொது இடங்களில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்தும்போது மீண்டும் இரு இரு சமூகங்களுக்கிடையில் பிரச்சனை வருவதை அடுத்து முதலமைச்சர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

The Chief Minister's statement comes amid a festering row between the two communities that has seen right-wing Hindu groups repeatedly harass and intimidate Muslims looking to pray at agreed sites.