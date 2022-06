இ-பைக் தீ பிடிக்கத்தான் செய்யும்! வாயை கொடுத்து வாங்கிக் கட்டிய ஓலா சிஇஓ! வச்சு செய்த நெட்டிசன்ஸ்கள்

Delhi

டெல்லி : எலெக்ட்ரிக் வாகனங்கள் என்றால் தீப்பிடித்து எரியத் தான் செய்யும் என்ற ரீதியில் கோலா நிறுவனத்தின் சிஇஓ பவிஷ் அகர்வால் கூறியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது

உலகம் முழுவதும் பெட்ரோல், டீசலுக்கு மாற்றான எரிசக்தியை தேடும் பயணம் தீவிரமடைந்து வருகிறது. கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை ஏற்றம் போன்ற காரணங்களால் எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கு வரவேற்பு அதிகரித்து வருகிறது.

எனவே தான் டாடா, மஹிந்திரா, ஓலா உள்ளிட்ட பல முன்னணி நிறுவனங்களும் இந்தியாவில் எலெக்ட்ரிக் வாகன உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையை அதிகரித்து வருகின்றன.

English summary

Bhavish Aggarwal, CEO of Ola Electric, has said EV fires will happen. Happens in all global products too. EV fires are much less frequent than ICE fires. it cause controversy.