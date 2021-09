'காஷ்மீரை விடுவிக்க வேண்டும்..' அல்கொய்தாவின் அறிக்கைக்கு பின்னணியில் பாகிஸ்தான்!வெளியான பகீர் தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஆப்கனை தாலிபான்கள் கைப்பற்றியதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அறிக்கை வெளியிட்டிருந்த அல்கொய்தா, காஷ்மீர் உள்ளிட்ட முஸ்லிம் நிலங்களும் விடுதலை பெற வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், அல்கொய்தாவின் இந்த அறிக்கைக்குப் பின் பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பான ஐஎஸ்ஐ உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆப்கனில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்த போர் தற்போது தான் முடிந்துள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்கப் படைகள் முற்றிலுமாக வெளியேறிவிட்டனர். இதனைத் தாலிபான்கள் கொண்டாடித் தீர்த்து வருகின்றனர்.

அதேநேரம் ஆப்கனில் தாலிபான்கள் இன்னும் ஆட்சி அமைக்கவில்லை. தாலிபான்கள் தலைமையிலான புதிய அரசு குறித்த அறிவிப்பு நாளை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Al Qaeda released a statement in which it called for liberating Islamic lands like Kashmir. government sources said The inclusion of Kashmir and omission of Chechnya and Xinjiang exposes the hand of Pakistan.