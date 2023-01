டச் பண்ணக்கூடாது.. பள்ளியில் "உறவை" தடுக்க நிர்வாகம் போட்ட உத்தரவு.. டென்ஷனான பெற்றோர்! ஏன் தெரியுமா

Delhi

டெல்லி: பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடையே ஒழுக்கத்தைக் கற்பிக்க வேண்டியது பள்ளி நிர்வாகத்தின் பொறுப்பு.. இதனிடையே பிரிட்டன் பள்ளி ஒன்று ஒழுக்கத்தை உறுதி செய்ய எடுத்துள்ள நடவடிக்கை சர்ச்சையைக் கிளப்புவதாக அமைந்துள்ளது.

வளரிளம் பருவத்தில் பொதுவாக மாற்றுப் பாலினத்தவர் மீது இயல்பாகவே ஒருவித உணர்வு ஏற்படும். பொதுவாக வெளிநாடுகளில் இந்த வயதில் இந்த உணர்வு ஏற்படுவது இயல்பு தான் என்று உணர்ந்தே இருப்பார்கள்.

இதனால் குழந்தைகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில அடிப்படை விஷயங்களை மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்து விடுவார்கள். ஆனால், நமது நாட்டில் மட்டுமே படிக்கும் வயசுல உனக்கு என்ன லவ் கேட்குதா என்றெல்லாம் கேட்டு ஆபாசமாகக் கூட திட்டுவார்கள்

Parents are very angry as Britain school orders no touching in school campus: Britain school bans all sort of physical contact in the school.