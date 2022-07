நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தொடர் அமளி.. அலுவல்கள் நடைபெறாமல் ஒத்திவைப்பு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: எதிர்க்கட்சிகளால் நாடாளுமன்றம் அவ்வப்போது ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், ஆளும் கட்சி எம்.பிக்களின் அமளி காரணமாக தற்போது இரு அவைகளும் திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏன் இந்த அமளி, ஆளும் கட்சியினர் கூட ஏன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கான விளக்கத்தை இந்த செய்தி தொகுப்பு முழுமையாக தருகிறது.

கடந்த 19ம் தேதி நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. இந்த கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னரே மக்களவை செயலகம் சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டது. அதன்படி, நாடாளுமன்றத்தில் சகுனி, கொரோனா பரப்புபவர், உளவாளி, சர்வாதிகாரம் உள்ளிட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது என அறிவுறுத்தியிருந்தது. அதேபோல பதாகைகளையும் பயன்படுத்த தடைவிதிக்கப்பட்டது. இது எதிர்க்கட்சியினரிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த பரபரப்புடன்தான் நாடாளுமன்றம் தொடங்கியது.

While the Parliament has been adjourned from time to time by the opposition parties, both the Houses have now been adjourned till Monday due to the inaction of the ruling party MPs. This news package gives a complete explanation to the questions like why this Amali, why even the ruling party was involved in the protest.