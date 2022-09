பாஜகவை மக்கள் நம்புகின்றனர்.. அவர்களுக்காக அடிமட்ட அளவில் மேயர்கள் பணியாற்ற வேண்டும்.. பிரதமர் மோடி

Delhi

டெல்லி: குஜராத் தலைநகர் காந்திநகரில் தேசிய மேயர்கள் கூட்டத்தை பிரதமர் மோடி காணொளி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார். அப்போது பேசிய மோடி, 'பாஜகவை மக்கள் நம்புகின்றனர் என்றும் அவர்களுக்காக அடிமட்ட அளவில் மேயர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

நாடு முழுவதும் உள்ள பாஜக மேயர்கள் பங்கேற்கும் வகையில் தேசிய மேயர்கள் மாநாடு ஒன்றை குஜாரத் தலைநகர் காந்திநகரில் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இன்று காலை 10.30 மணிக்கு பிரதமர் மோடி இந்த மாநாட்டை காணொளி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:-

Inaugurating the National Mayors' Conference in Gujarat, Prime Minister Modi said that people trust the BJP and mayors should work for them at the grassroots level.