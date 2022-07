இந்துக்களுக்கு சிறுபான்மை அந்தஸ்து கோரி மனு.. ஆதாரம் இருந்தால் தாங்க! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

Delhi

புதுடெல்லி: இந்துக்களுக்கு சிறுபான்மை அந்தஸ்து கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதிகள், வலுவான ஆதாரங்களை அளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை 2 வாரத்துக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.

இந்தியாவில் தற்போது 6 மதங்களை சேர்ந்தவர்கள் சிறுபான்மை இன மக்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன்படி, முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள், பெளத்தீஷ்ட்கள், பார்சிக்கள், சீக்கியர்கள், ஜெயின் சமூம் என 6 மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் மத சிறுபான்மையினராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தேசிய சிறுபான்மை ஆணைய சட்டம் பிரிவு 2 (சி) இந்தியாவில் சிறுபான்மையாக உள்ள மதத்தினர் குறித்து வரையறுத்துள்ளது.

