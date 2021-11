PM Modi Speech LIVE: 3 வேளாண் சட்டங்களும் வாபஸ்- பிரதமர் மோடி அதிரடி அறிவிப்பு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு நாட்டு மக்களிடையே உரை நிகழ்த்த உள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

கடந்த அக்டோபர் 22ம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி டிவியில் தோன்றி, 100 கோடி கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியது தொடர்பாக பேசியிருந்தார். அதன்பிறகு இன்று பேச உள்ளார்.

கொரோனா நோய் தொற்று தீவிரமாக இருந்த காலத்தில் அவ்வப்போது தொலைக்காட்சிகளில் தோன்றி உரையாற்றினார் பிரதமர் மோடி.

English summary

Live updates of PM Modi to speech to the nation: PM Narendra Modi will adress the nation on 9 am today. Stay tune here for Tamil live updates.