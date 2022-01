கொரோனா வேக்சின் சான்றிதழில் பிரதமர் மோடியின் படம் இல்லை.. என்ன காரணம் தெரியுமா? முக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் வேக்சின் சான்றிதழில் தற்போது வரை பிரதமர் மோடியின் படம் இடம் பெற்ற நிலையில் இது குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா கேஸ்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. பல மாதங்களுக்குப் பின்னர் நாட்டில் தினசரி கேஸ்கள் சமீபத்தில் ஒரு லட்சத்தைத் தாண்டியுள்ளது.

வரும் காலத்தில் இது மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. இந்தியாவில் இன்னும் சில வாரங்களில் 3ஆம் அலை உச்சமடையும் என்றும் தினசரி கேஸ்கள் 8 லட்சம் வரை செல்லலாம் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருச்சி சிறையில்.. சுதந்திர தியாகி 'நேதாஜி' புத்தகங்களை புரட்டும் ராஜேந்திர பாலாஜி.. பரபர தகவல்

English summary

Prime Minister Narendra Modi's photograph has been taken off vaccine certificates in five states where elections will be held next month. All things to know about 5 state election India.