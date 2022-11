"அத்தனையும் நடிப்பா கோப்பால்.." காட்டிக் கொடுத்த "கூகுள் ஹிஸ்டரி".. சிக்கிய சைக்கோ அப்தாப்!

Delhi

டெல்லி: ஷ்ரத்தா கொலை வழக்கில் குற்றவாளியை போலீசார் தேடிய போது ஒன்றும் தெரியாதது போல் இருந்த அப்தாப், கடைசியில் அவரது மொபைலில் இருந்த கூகுள் ஹிஸ்டரியால் மாட்டிக்கொண்டது தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. கூகுளில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் எப்படி கொலைசெய்வது என்பனவற்றை தேடியுள்ளார்.

மும்பையை சேர்ந்த இளம் பெண் ஷ்ரத்தா. தனது காதலன் அப்தாப் அமீனுடன் டெல்லியில் லிவிங் டூகெதர் முறையில் வசித்து வந்தார்.

திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தியதால் தனது காதலியான ஷ்ரத்தாவை அப்தாப் அமீன் கொடூரமாக கொலை செய்தார்.

English summary

Her boyfriend Abtab Amin, who has been arrested in the case of Shraddha's murder that rocked Delhi, has been caught by the police through Google.