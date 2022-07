பூஜ்ஜியம்.. ஆந்திரா உள்பட 3 மாநிலங்களில் ஒரு ஓட்டு கூட பெறாத யஷ்வந்த் சின்ஹா.. தமிழகத்தில் எப்படி?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நடந்து முடிந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஆந்திரா உள்பட 3 மாநிலங்களில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொதுவேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா எம்எல்ஏக்களின் ஒரு ஓட்டை கூட பெறவில்லை. இருப்பினும் அவருக்கு அதிகளவில் தமிழகத்தில் ஆதரவு கிடைத்துள்ளது.

ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் நிறைவு அடைகிறது. புதிய ஜனாதிபதிக்கான தேர்தலில் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரெளபதி முர்முவும், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் களமிறங்கினர்.

கடந்த 18 ம் தேதி நாடு முழுவதும் ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது. டெல்லி நாடாளுமன்றம், ஒவ்வொரு மாநிலங்களின் சட்டசபைகளில் எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் வாக்களிதத்தனர்.

பெட்டி பெட்டியாய் பணம்! அள்ள அள்ள குறையாத ஆவணங்கள்! மிரண்டு போன ஐடி அதிகாரிகள்! பரபர பின்னணி..!

English summary

Yashwant Sinha, the general candidate of opposition parties in 3 states including Andhra Pradesh, did not get a single vote of MLAs in the ongoing presidential elections. However, he has more support in Tamil Nadu.