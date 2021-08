காஷ்மீர் தனி நாடு..இந்தியா முறைகேடாக ஆக்கிரமித்துள்ளது.. பரபரப்பை கிளப்பிய பஞ்சாப் காங் மூத்த தலைவர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஒருவர், காஷ்மீர் தனி நாடு என்றும் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சட்ட விரோதமாகக் காஷ்மீரை ஆக்கிரமித்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

பஞ்சாப் காங்கிரஸில் கடந்த சில மாதங்களாகவே உட்கட்சி பூசல் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. அங்கு கேப்டன் அமரிந்தர் சிங் மற்றும் நவ்ஜோத் சித்து ஆகியோருக்கு இடையே மோதல் உச்சத்தில் இருந்தது

இது தொடர்பாகப் பல கட்ட ஆலோசனைக்குப் பிறகு பஞ்சாப் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக நவ்ஜோத் சித்து அறிவிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து நிலைமை சற்றே சீரான நிலையில், இப்போது மீண்டும் சர்ச்சை கிளம்பியுள்ளது.

English summary

Malwinder Singh Mali sparked a controversy by saying Kashmir was a separate country and both India and Pakistan were illegal occupants. Malwinder Singh Mali is one of four advisors to Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu.