"ரூபாய் நோட்டுக்களில் சவார்க்கர், மோடி படம் போடுங்க".. கெஜ்ரிவாலை மிஞ்சிய பாஜக எம்.எல்.ஏ!

Delhi

டெல்லி: ரூபாய் நோட்டுகளில் கடவுள் படத்தை போடுமாறு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறிய நிலையில் அவருக்கு பதில் தரும் வகையில், பாஜக எம்.எல்.ஏ ஒருவர் ரூபாய் நோட்டுகளில் பிரதமர் மோடியின் படத்தையும் வீர சாவர்க்கரின் படத்தையும் போடுமாறு ட்விட் பதிவிட்டுள்ளார்.

டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அம்மாநில முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கலந்துகொண்டு பேசினார்.

அப்போது அவர். ''அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிந்து வருவதாகவும் ரூபாய் நோட்டுக்களில் கடவுள் லட்சுமி மற்றும் விநாயகர் படங்களை அச்சிட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடியை கேட்டுக்கொள்வதாக கூறியிருந்தார்.

In response to Arvind Kejriwal's request to put the picture of God on the currency notes, a BJP MLA has posted a tweet asking him to put the picture of Prime Minister Modi and Veera Savarkar on the currency notes.