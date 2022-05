2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கு தயாராகும் ராகுல்காந்தி... காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை பாதயாத்திரை

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: லோக்சபா தேர்தல் 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள நிலையில் முழு வீச்சில் களமிறங்குகிறார் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் எம்பியுமான ராகுல்காந்தி. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பாதையாத்திரை சென்று மக்களை நேரில் சந்திக்கப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

காங்கிரஸ் கட்சி 2005ஆம் ஆண்டு முதல் 2014ஆம் ஆண்டு வரை பத்தாண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்தது. பாஜக நிகழ்த்திய மாயாஜாலம்... மோடி ஆதரவு அலை காரணமாக 2014ஆம் ஆண்டு பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தது.

2014 தேர்தலில் இருந்து தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது காங்கிரஸ் கட்சி. மத்தியில் மட்டுமல்ல பல மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சி ஆளுங்கட்சியாக இல்லை ஏன் எதிர்கட்சியாகக் கூட இல்லை. சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 5 மாநில தேர்தலிலும் பஞ்சாப் மாநிலத்திலும் ஆட்சியை பறி கொடுத்தது காங்கிரஸ் கட்சி.

English summary

Congress leader Rahul Gandhi is likely to embark on pathayatra from Kashmir to Kanyakumari to connect with the masses. The yatra was part of discussion during the 'chintan shivir' of the party. It is likely to commence later this year in run-up for the general elections, sources said.