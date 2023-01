டெல்லியில் குடியரசு தின அணிவகுப்பு.. கம்பீரமாக பங்கேற்க இருக்கும் தமிழக அரசின் அலங்கார ஊர்தி

Delhi

டெல்லி: குடியரசு தின அணி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள தமிழக அரசின் அலங்கார ஊர்தி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. 7 கட்டமாக நடைபெற்ற தேர்வுகளின் முடிவில் தமிழம் உள்பட 16 மாநிலங்களின் அலங்கார ஊர்திகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன

குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு தலைநகர் டெல்லியில் மாநில அரசுகளின் அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுப்பு நடைபெறும். இந்த அணிவகுப்பில் கடந்த ஆண்டு தமிழக அரசின் அலங்கார ஊர்திக்கு அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை.

தமிழ்நாட்டிலிருந்து நாட்டின் விடுதலைக்காகப் போராடிய வ.உ.சி., மகாகவி பாரதியார், இராணி வேலுநாச்சியார், மருது சகோதரர்கள் ஆகிய விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களின் உருவங்கள் அடங்கிய ஊர்தி இடம்பெறுவது மறுக்கப்பட்டு இருந்தது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின.

குடியரசு தின அணிவகுப்பு.. டெல்லியில் கம்பீரமாக பங்கேற்க இருக்கும் தமிழக அரசின் ஊர்தி

