இந்தியா வந்தது ரஷ்யாவின் "ஸ்புட்னிக் வி" வேக்சின்.. அடுத்த வாரமே மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும்!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் வி வேக்சின் தற்போது இந்தியாவிற்கு வந்துள்ளது. அடுத்த வாரம் இது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் டாக்டர் விகே பால் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகம் முழுக்க கொரோனாவிற்கு எதிராக பாரத் பயோடெக், ஆக்ஸ்போர்ட் ஆஸ்டர்செனகா, பெசிபர், ஜான்சனன் ஜான்சான், மாடர்னா உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் வேக்சின்களை உருவாக்கி உள்ளது. ரஷ்யா சார்பாகவும் ஸ்புட்னிக் வி உருவாக்கப்பட்டது.

ரஷ்ய அரசு சார்பாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த வேக்சின் அங்கு முதல் கட்டமாக ராணுவத்திடம் சோதனை செய்யப்பட்டு பின் மூன்று கட்ட சோதனைகளை கடந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. கொரோனாவிற்கு எதிராக ஒரு நாட்டு அரசு அனுமதி அளித்த முதல் வேக்சின் இதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Russia Sputnik V vaccine arrives India: Will be available in the market from next week for the people says Niti Aayok.