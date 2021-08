டெல்டா அல்லது டெல்டா பிளஸ், எந்த வைரஸ் ஆபத்தானது? இரண்டாவது அலைக்கு பின்னால் உள்ள தகவல்!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனா இன்னும் முழுமையாக அடங்கவில்லை. கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாற்றம் அடைந்து வருவதால் இதனை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

இந்தியாவில் கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய கொரோனா இரண்டாவது அலைக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தது டெல்டா வைரஸ்தான்.

Scientists have warned that the Delta Plus virus is more dangerous than the Delta virus. Is the vaccine binding to Delta Plus? Is not clear