பக்ரீத் நெருங்கும் நிலையில்.. பீட்டா செய்யுற வேலையை பாருங்க.. பிரதமருக்கு கடிதம்

டெல்லி: தியாகத் திருநாள் பக்ரீத் பண்டிகைக்கு பல்வேறு விலங்குகளை பலியிடுவது வழக்கம். ஆனால் மத வழிபாடுகளில் விலங்குகளை பலியிடுவதை தடுக்க வேண்டும் என்று, பீட்டா அமைப்பு, பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது.

இறைவனுக்காக மகனையே பலியிட முன்வந்த இறைதூதர் இப்ராஹிமின் தியாகத்தை நினைவு கூறும் வகையில் பக்ரீத் கொண்டாடப்படுகிறது. அப்போது, மாமிசங்களை, ஏழை, எளியோருக்கும், அண்டை வீட்டாருக்கும் கொடுப்பது இஸ்லாமியர்கள் பழக்கம்.

ஜூலை 20ம் தேதி பக்ரீத் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், பீட்டா அமைப்பு தற்போது, பிரதமருக்கு இப்படி ஒரு கடிதத்தை எழுதியுள்ளது.

English summary

Ahead of the Eid al-Adha festival, during which animals such as goats and sheeps are sacrificed, PETA India has appealed to Prime Minister Narendra Modi to scrap a section of a law which allows killing of an animal as a religious ritual.