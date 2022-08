ஆம்பளைங்க மேல நம்பிக்கையில்ல! சிவனும் சக்தியும் நானே! தன்னை தானே கல்யாணம் செய்து கொண்ட நடிகை கனிஷ்கா

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஆண்கள் மீது நம்பிக்கை நம்பிக்கை இல்லாமல் தனியாக வாழ்வதே சிறந்தது என தன்னைத் தானே திருமணம் செய்து கொண்டதாக அறிவித்த நடிகை கனிஷ்கா சோனி தற்போது தன் மீது எழுந்திருக்கும் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

Woman Marries Herself | தன்னைத் தானே Marriage செய்து கொள்ளும் பெண் | India’s First Sologamy |#India

தற்போதைக்கு இதுதான் ட்ரெண்ட் என்பது போல பெண்கள் பலரும் ஆண்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லை எனக் கூறி தங்களை தாங்களே திருமணம் செய்து கொள்வதாக அதிரடி முடிவுகளை அறிவித்து வருகின்றனர்.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகளில் இது சகஜமாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் இது பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி கடும் கண்டனங்களை பெற்றது.

Actress Kanishka Soni, who declared that it is better to live alone without trusting in men, has now responded to the criticism leveled at her.