என்டிஏனா “தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இல்லை”.. ”நோ டேட்டா கவர்ன்மெண்ட்”.. பாஜகவை கிண்டலடித்த ப.சிதம்பரம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் கொரோனா நோயாளிகள் இறந்தது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இல்லை என்று கூறிய மத்திய அரசை கிண்டலடித்துள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம், என்டிஏ என்றால் நோ டேட்டா கவர்ன்மென்ட் என கூறியுள்ளார்.

பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் நேற்று பேசினார். பேச்சின் ஆரம்பத்திலிருந்தே காங்கிரஸ் கட்சியையும் அக்கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியையும் பிரதமர் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

கொரோனா காலத்தில் எதிர்கட்சிகள் அரசியல் செய்ததாக கடுமையான வாதங்களை முன்வைத்தார். மேலும் காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டை பிரித்தாள் நினைப்பதாகவும், துக்டே துக்டே ( சின்ன சின்ன ) கும்பல்களின் தலைவனாக காங்கிரஸ் கட்சி இருப்பதாகவும் கடுமையாக சாடினார்.

தேர்தல் பிரச்சாரங்களில்.. 'மோடி பெயரை மறந்தும் உச்சரிக்காத கெஜ்ரிவால்..' திடீரென என்னாச்சு?

English summary

Senior Congress leader P. Chidambaram has ridiculed the union government for saying there was no official information on the death of corona patients due to lack of oxygen, saying the NDA was a no-data government.