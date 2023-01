"நான் குடும்பஸ்தன், மன்னிச்சிடுங்க".. பெண் மீது சிறுநீர் சென்றுவிட்டு.. கதறி அழுத "சங்கர் மிஸ்ரா"

Delhi

டெல்லி: ஏர் இந்தியா விமானத்தில் சக பெண் பயணி மீது சிறுநீர் கழித்துவிட்டு, பின்னர் போதை தெளிந்ததும் போலீஸில் புகார் அளித்துவிடாதீர்கள் என அப்பெண்ணிடம் சங்கர் மிஸ்ரா கதறி அழுது மன்னிப்பு கேட்ட விஷயம் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

"நான் குடும்பஸ்தன், இந்த சம்பவத்தால் என் மனைவி, மகன் பாதித்துவிடக்கூடாது" என சங்கர் மிஸ்ரா அப்பெண்ணிடம் கதறி அழுது மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

இதன் காரணமாகவே, ஏர் இந்தியாவுக்கு தான் அளித்த புகாரில் சங்கர் மிஸ்ராவை கைது செய்ய வேண்டும் என தான் வலியுறுத்தி இருந்ததை பெரிய மனதுடன் அப்பெண் திரும்பப் பெற்றிருக்கிறார்.

English summary

It has now come to light that Shankar Mishra cried and apologized to the woman for urinating on a fellow passenger in an Air India flight and not to file a police report when the intoxication cleared. "I am a family man, my wife and son should not be affected by this incident," Shankar Mishra cried and apologized to the woman.