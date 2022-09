'ஜம்மு காஷ்மீர் இல்லாத இந்திய வரைபடம்'.. பாய்ந்த பாஜக.. சர்ச்சையில் சிக்கிய சசிதரூர்.. என்னாச்சு?

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்த சசி தரூர் தேர்தல் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில், இந்திய வரைபடத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக்கின் சில பகுதிகள் இல்லாமல் இருந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து பாஜக காங்கிரசை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறது.

அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக தவித்து போய் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியில், காந்தி குடும்பத்தை சாராத ஒருவர் தலைவர் பதவிக்கு வரவேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி விரும்பினார்.

இதனால், காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் பதவிக்கு 22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

Shashi Tharoor, who filed his nomination for the Congress president election, released an election manifesto. The absence of Jammu and Kashmir and Ladakh from the map of India has caused a lot of controversy. The BJP has been criticizing the Congress over this issue.