தமிழர்கள் எதுக்குங்க இந்தி பேசனும்! எந்த சட்டத்துல எழுதி இருக்கு..அஜய் தேவ்கானை விளாசிய சோனு நிகாம்!

டெல்லி : நாட்டில் அதிகம் பேசப்படும் மொழி இந்தி என்றாலும், இந்தி மொழி பேசாத மக்கள் மீது திணிக்க முடியாது, ஏனெனில் அந்த மொழி "தேசிய மொழி" என்று அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று கூறியுள்ள பாடகர் சோனு நிகம், தமிழர்கள் எதற்காக இந்தி பேச வேண்டுமென கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கடந்த வியாழன் அன்று பாலிவுட் நடிகர் அஜய் தேவ்கனுக்கும் கன்னட நடிகர் சுதீப் சஞ்சீவ்க்கும் இடையே நடந்த சூடான கருத்துப் பரிமாற்றம், இந்தி தேசிய மொழியா? என்ற சூடான விவாதத்தை கிளப்பியது.

பல ஊடகங்களிலும் இந்த விவகாரம் பேசுபொருளான நிலையில், இந்தி நமது தேசிய மொழி அல்ல என்று சுதீப் சுட்டிக்காட்டிய நிலையில், தென்னிந்திய மொழிகளில் உள்ள திரைப்படங்கள் ஏன் இந்தியில் டப் செய்யப்படுகிறது என்று அஜய் தேவ்கன் கேள்வி எழுப்பினார்.

Although Hindi is the most widely spoken language in the country, it cannot be imposed on non-Hindi speaking people as it is not mentioned in the constitution as a "national language", says singer Sonu Nikam, who has questioned why Tamils should speak Hindi.